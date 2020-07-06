شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، تراجعًا في التعاملات الرسمية للبنوك المصرية، الاثنين، حيث سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري انخفاضا بحوالي ٥ قروش، ليسجل ١٦.٠٢ جنيه للشراء و١٦.١٥ جنيه للبيع، مقابل ١٦.٠٧ جنيه للشراء و١٦.٢٠ جنيه للبيع، أمس.

وتراجع سعر الصرف في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة بحوالي قرشين ليسجل ١٦.٠٥ جنيه للشراء و١٦.١٥ جنيه للبيع، بينما سجل سعر الصرف في بنك الإسكندرية تراجعاً بحوالي ٤ قروش ليسجل ١٦.٠٤ جنيه للشراء و١٦.١٤ جنيه للبيع.

وانخفض سعر صرف العملة الأجنبية قرشاً واحداً في بنك البركة ليسجل ١٦.١١ جنيه للشراء و١٦.٢١ جنيه للبيع، بينما انخفض سعر الصرف في البنك العربي الأفريقي ٦ قروش، ليسجل ١٦.٠٣ جنيه للشراء و١٦.١٣ جنيه للبيع، وسجل الدولار استقرارا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند ١٦.١٢ جنيه للشراء و١٦.٢٢ جنيه للبيع.

واستقر سعر الصرف في كل من البنك التجاري الدولي CIB وبنك التعمير والإسكان والبنك العربي والبنك الكويتي الوطني وبنك HSBC عند ١٦.٠٩ جنيه للشراء و١٦.١٩ جنيه للبيع.