شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، تراجعًا في التعاملات الرسمية للبنوك المصرية، الاثنين، حيث سجل سعر الصرف في البنك المركزي المصري انخفاضا بحوالي ٥ قروش، ليسجل ١٦.٠٢ جنيه للشراء و١٦.١٥ جنيه للبيع، مقابل ١٦.٠٧ جنيه للشراء و١٦.٢٠ جنيه للبيع، أمس.
وتراجع سعر الصرف في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة بحوالي قرشين ليسجل ١٦.٠٥ جنيه للشراء و١٦.١٥ جنيه للبيع، بينما سجل سعر الصرف في بنك الإسكندرية تراجعاً بحوالي ٤ قروش ليسجل ١٦.٠٤ جنيه للشراء و١٦.١٤ جنيه للبيع.
وانخفض سعر صرف العملة الأجنبية قرشاً واحداً في بنك البركة ليسجل ١٦.١١ جنيه للشراء و١٦.٢١ جنيه للبيع، بينما انخفض سعر الصرف في البنك العربي الأفريقي ٦ قروش، ليسجل ١٦.٠٣ جنيه للشراء و١٦.١٣ جنيه للبيع، وسجل الدولار استقرارا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند ١٦.١٢ جنيه للشراء و١٦.٢٢ جنيه للبيع.
واستقر سعر الصرف في كل من البنك التجاري الدولي CIB وبنك التعمير والإسكان والبنك العربي والبنك الكويتي الوطني وبنك HSBC عند ١٦.٠٩ جنيه للشراء و١٦.١٩ جنيه للبيع.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
75,253
-
تعافي
20,726
-
وفيات
3,343
كانت هذه تفاصيل خبر تراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.