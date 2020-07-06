شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بـ6 أكتوبر تمهيدًا لافتتاحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، تمهيداً لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك برفقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وبحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصري متطور يتواكب مع ما تشهده البلاد من تطوير.

وأشاد مدبولى بالإمكانات الكبيرة المتوافرة بالمقر الجديد، والذى سيسهم فى تقديم خدمات عالية المستوى للمواطنين بيسر وسهولة، مؤكدا أن الدولة تعمل حاليا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات.

تم بناء المقر الجديد على عدة طوابق ليشمل مقر الإدارة العامة لمرور الجيزة المزود بغرفة عمليات ومراقبة وتحكم مجهزة بأحدث التقنيات، ووحدة تراخيص الدقي، ونيابة مرور، والشهر العقاري، ومدرسة لتعليم القيادة، ويتم إدارة الأعمال بالمقر الجديد من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، وملحق به منطقة لفحص المركبات مجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة للفحص الآلي لكل أنواع المركبات، تُساهم في تقديم الخدمات للجماهير بسهولة ويسر، مع مراعاة تخصيص أماكن لتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما يضم المقر عدة صالات مخصصة لاستقبال المواطنين تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية، بالإضافة إلى ساحة انتظار السيارات للتسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المقر الجديد .

يأتي ذلك في إطار الاستراتيجية المعاصرة لوزارة الداخلية، والتي ترتكز في أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء والارتقاء بالمنظومة الأمنية وزيادة فعالياتها وذلك من خلال استكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة والاستعانة بالوسائل التكنولوجية وميكنة إجراءات العمل والاعتماد على منظومة التحول الرقمي، للنهوض بمستوى الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين.

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