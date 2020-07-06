شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة ورئيس «الوطنية للانتخابات» يبحثان آلية تصويت المصريين بالخارج في «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بمقر الهيئة، الاثنين، لبحث آلية التصويت الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج خلال الانتخابات المرتقبة لمجلس الشيوخ والاستعدادات الجارية لذلك.

في بداية اللقاء، أثنت السفيرة نبيلة مكرم على الجهد الكبير الذي تبذله الهيئة الوطنية للانتخابات في كل الاستحقاقات الانتخابية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن للهيئة دورًا كبيرًا في نجاحها كلها وسط أجواء من الشفافية ووسط تسهيلات على المواطنين سواء بالداخل أو الخارج خلال مشاركتهم في العملية الانتخابية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه كان هناك تعاون وتنسيق مستمر بين الهيئة الوطنية للانتخابات وبين وزارة الهجرة لتوفير كل التسهيلات للمصريين في الخارج للادلاء بأصواتهم في الاستحقاقات السابقة، وسيستمر هذا التعاون والتنسيق خلال انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدة الدور الوطني الذي يقوم به المصريون بالخارج تجاه وطنهم ومشاركتهم في كل الاستحقاقات الدستورية وفي الحياة السياسية بوطنهم الأم.

من جانبه، رحب المستشار لاشين إبراهيم، بالسفيرة نبيلة مكرم، معربا عن تقديره لما تقوم به من دور كبير في رعاية المصريين بالخارج وتلبية كل احتياجاتهم، مؤكدا تقديم كل أشكال الدعم لوزارة الهجرة وتوضيح الإجراءات التي من شأنها التيسير على المصريين بالخارج خلال عملية التصويت.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه سيتم موافاة وزارة الهجرة بكل المعلومات عن المرشحين ودوائرهم الانتخابية والسير الذاتية الخاصة بهم، فور الانتهاء من القائمة النهائية للمرشحين، وكذلك سيتم موافاة الوزارة بآليات وضوابط التصويت الخاصة بالمصريين بالخارج.

وفي هذا الصدد، أعلنت السفيرة نبيلة مكرم أنه سيتم وضع القائمة النهائية للمرشحين والسّير الذاتية الخاصة بهم وكذلك ضوابط تصويت المصريين بالخارج، فور الانتهاء منهم، على الموقع الرسمي لوزارة الهجرة، فضلا عن إتاحتها على الموقع الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك حتى يتسنى للمصري المقيم بالخارج معرفة كل الضوابط اللازمة للتصويت ومعرفة المرشحين بدائرته الانتخابية، ومن ثم يستطيع أن يختار من سيمثل دائرته في مجلس الشيوخ.

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يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، حيث تقرر إجراء تصويت المصريين المقيمين بالخارج في هذه الانتخابات يومي ٩ و١٠ أغسطس المقبل وإجراء جولة الإعادة يومي ٦ و٧ سبتمبر المقبل.