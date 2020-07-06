شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: وصول 7 رحلات طيران تقل 1075 عاملًا من العالقين بالكويت اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الاثنين، تقريرًا عاجلا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس «كورونا» المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لـ29 رحلة طيران تحمل على متنها 5285 راكبا إلى مطارات 8 دول (مصر، والإمارات، وتركيا، وباكستان، والهند، ونيبال، وبلغاريا، وقطر)، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 7 رحلات تقل 1075 عاملا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان صحفي، الاثنين، أن الرحلات الـ7 ستصل إلى مطارات القاهرة والإسكندرية والأقصر وسوهاج وأسيوط، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 1075 عاملا.

وأضاف سعد الدين أن الرحلة الأولى ستقوم من الكويت الساعة 9:05 على رحلة «الكويتية» رقم 1645 وعلي متنها 145 عاملا وتصل مطار سوهاج، والثانية «العربية- مصر» رحلة رقم 554 وتغادر الساعة 11.55 وعلي متنها 145 عاملا وتصل إلى مطار الإسكندرية، والثالثة رقم 2011 على «المصرية» الساعة 13.45 وعلي متنها 150 عاملا وتصل مطار القاهرة، والرابعة على «النيل» رقم 6888 الساعة 14.00 وعلي متنها 145 عاملا وتصل لمطار القاهرة، والخامسة على «الكويتية» رحلة 541 الساعة 14.15 وعلي متنها 200 عامل وتصل مطار القاهرة، والسادسة على «الجزيرة» رقم 1701 الساعة 18:05 وعلي متنها 145 عاملا وتصل مطار أسيوط، والسابعة على «الجزيرة» رقم 7782 الساعة 20:15 وعلي متنها 145 عاملا وتصل الأقصر.