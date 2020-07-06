شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي ونظيره الإريتري يبحثان تطورات أوضاع القرن الأفريقي والبحر الأحمر اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الاثنين، بقصر الاتحادية، الرئيس الإريتري اسياس افورقي، الذي يحل ضيفاً على مصر في زيارة عمل لمدة ثلاثة أيام.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المنتظر ان يتم عقد جلسة مباحثات رئاسية مشتركة بحضور وفدي البلدين لمناقشة وتبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، فضلاً عن بحث موضوعات التعاون الثنائي بين الجانبين في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع مصر وإريتريا.
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