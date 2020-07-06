شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس: دخول طلاب الفرق النهائية للجان قبل الامتحان بساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت جامعة عين شمس، أن متوسط عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفرق النهائية، فى الفترة الواحدة بالكليات ما بين 200 - 1200 طالب تقريباً وفقًا لعدد طلاب كل كلية.

وأشارت الجامعة إلى أنه تم تنفيذ حملة تطهير و تعقيم شاملة لكافة الأبنية و مشتملاتها وملحقاتها بالإضافة إلى اللاندسكيب والحرم الجامعى والممرات و جميع المداخل والمخارج، كما تمت مراجعة كافة منافذ التهوية بأماكن انعقاد لجان الامتحانات سواء (مدرجات – قاعات وسكاشن – معامل – ممرات).

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وأشارت الجامعة، إلى أن من بين الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها، استقبال الطلاب يوم الامتحان قبل موعد دخول اللجان بساعة وذلك من خلال العديد من المنافذ بكل كلية تجنباً لحدوث أي تزاحم، هذا إلى جانب تحديد مسارات إجباريه لدخول وخروج الطلاب للجان ؛ لتجنب أية تجمعات داخل الكلية سواء قبل أو بعد انعقاد الامتحان وتكليف أفراد الأمن الإدارى بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجباري للدخول والخروج.

ويخوض ماراثون الامتحانات بجامعة عين شمس 49,500 طالب على مستوى كليات الجامعة ، على أن تتراوح فترات الامتحانات فى اليوم الواحد ما بين فترة واحدة ببعض الكليات كما في ( كلية الهندسة- طب الأسنان – الصيدلة – التمريض )، أو فترتان كما في كليات (الطب - الحاسبات و المعلومات- الألسن – التربية – التربية النوعية – العلوم – الحقوق)، أو أكثر من فترتين لتصل إلى ثلاث أو أربع فترات مثل كليات (التجارة – الآداب – البنات ).