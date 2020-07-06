شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جمارك المطار تحبط محاولة تهريب كتاب أثري مع راكب مصري قادم من بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري قادم من بيروت تهريب كتاب أثرى داخل تلفزيون وتم تحرير محضر بالواقعة .

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من بيروت اشتبه محمد عبد الباقي مأمور اللجنة الجمركية في الراكب مصري، وقام أحمد عمر كحك رئيس القسم المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف سامح سيد مأمور الجمرك المعين علي جهاز الفحص بالأشعة بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الكشف بالأشعة " X_Ray " وتلاحظ وجود جهاز تليفزيون بداخله ما يشبه الكتاب .

وأضافت المصادر، أنه تم تكليف أماني موسي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا وبفك التلفزيون عثر بداخله على كتاب ، قديم مكون من 10 صفحات، وبعرضه علي الوحدة الأثرية بمبنى الركاب رقم 3 أفاد حلمي رجب صادق ، مسئول الوحدة بأنه جزء قديم من التوراة وأن الكتابه فيه أشبه بالعبرية واوصي بضرورة عرض المشمول علي اللجنة العليا للآثار بمطار القاهرة عليه.

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وأمر عبد العال نعمان ابو زيد ، مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي كل من طارق محمد محمود مدير الادارة الرابعة وسامي صبحي المدير العام وإبراهيم عبد اللطيف المشرف علي الادارة المركزية لجمارك المطار.