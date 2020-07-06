مصر | بلاغ يطالب بسرعة القبض على الإرهابي وجدي غنيم

تلقي المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بلاغا ضد وجدي غنيم، لتحريضه علي الجيش والشرطة.

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 22642 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، ضد الإرهابى وجدى غنيم الهارب حاليا بإمارة قطر، اتهمه فيه بالتحريض ضد القوات المسلحة والشرطة والانتماء لجماعة ارهابية وتهديد الامن القومى المصرى.

واستند محمود فى بلاغه المقدم للنائب العام بالفيديوهات التى يبثها الإرهابى وجدى غنيم عبر صفحته الشخصية والمواقع الاخبارية التابعة لجماعة الاخوان الارهابية والتى يحرض فيها على استهداف افراد القوات المسلحة والشرطة وارتكاب الاعمال الارهابية ضدهم

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وأشار الى ان الارهابى الهارب وجدى غنيم الذي يقيم فى قطر اقامة كاملة ويتلقى تمويلات نقدية بصفة دورية ومنتظمة من المخابرات القطرية وبتكليف من قيادات التنظيم الارهابى الاخوانى الدولى، ينشر تلك الفيديوهات المحرضة على قتل افراد الجيش والشرطة تنفيذا للتعليمات التى يتلقاها من تلك الجهات المعادية للدولة المصرية، موضحا ان الارهابى الهارب يعد من الكوادر الارهابية التى تعتمد عليها الجماعة الارهابية فى تنفيذ مخططها العدائي ضد الدولة المصرية ومؤسساتها وتهديد امنها القومى والاضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وتابع محمود، أن وجدى غنيم ارتكب عدة جرائم من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة ضد الدولة المصرية والمصريين، وهى منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية والتحريض على سفك دماء المصريين وإثارة الفزع والرعب ونشر الفوضى والاضطرابات وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وتهديد الأمن القومى المصري والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للارهابى وجدى غنيم لارتكابه الجرائم المنوه عنها فى البلاغ، ووضع اسم وجدى غنيم على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الأراضى المصرية، واخطار الانتربول الدولى لإدراج اسم الإرهابى الهارب وجدى غنيم على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.