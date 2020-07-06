أخبار مصر | وزير النقل يطالب بتكثيف جهود تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 11:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير النقل يطالب بتكثيف جهود تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بضرورة تكثيف الجهود الخاصة بالأعمال التنفيذية الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك سرعة الانتهاء من الإجراءات التمويلية كافة، الخاصة بتطوير انظمة الخط الأول للمترو مع شركاء التنمية الدوليين من المؤسسات والبنوك الدولية العالمية خاصة وأن الوزارة تسيير في اتجاهين في هذا المجال الأول هو تنفيذ مشروعات جديدة للمترو والثاني تحديث وتطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة.

وأكد الوزير أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار في أعمال التنفيذ والتطوير لهذا المرفق الهام، وفقًا لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتخفيف السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسير عليهم.

ولفت إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق بإجمالي 22 مشروعا وبإجمالي تكلفة 512 مليار جنيه حتى عام 2024، وتم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات بإجمالي تكلفة 33.1 مليار جنيه وجارٍ تنفيذ عدد 6 مشروعات بإجمالي تكلفة 228.5 مليار جنيه.

وتم التخطيط مع بداية هذا الشهر للبدء في تنفيذ 8 مشروعات بتكلفة (250.5) مليار جنيه.

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واستعراض الوزير، الموقف التنفيذي والمالي للمشروعات الجاري تنفيذها حيث بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو 36% والتى يبلغ طولها 17.7 كم وتشتمل على عدد (15) محطة، وحيث جاري تنفيذ أعمال حفر النفق وتركيب الحلقات الخرسانية بين محطة ماسبيرو والزمالك ووجه وزير النقل ان يتم استعادة حركة الطرق أعلى المحطات النفقية فور انتهاء اعمال الحفر بكل محطة تسهيلًا على سكان المنطقة المتواجد بها المحطة.

كما استعرض آخر الاستعدادات الخاصة بافتتاح محطات المرحلة الرابعة.

وتابع موقف تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا بالتعاون مع كة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية حيث تم تسليم اول قطار من الصفقة في 1662020 وسيتم توريد ثاني قطار خلال هذا الشهر على أن يتوالى وصول باقي القطارات وفقا للجدول الزمني المحدد على أن يتم تجميع 10 قطارات من إجمالي الـ 32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.، وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد الركاب والتي ستصل إلى 450 ألف راكبيوم بعد إفتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة والمنتهية بمحطة عدلى منصور

ثم استعرض الوزير معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) والذي تبلغ تكلفته الاجمالية 32.6 مليار جنيه وحيث وصلت نسبة التنفيذ الحالية للاعمال الانشائية 32% واكد الوزير على ضرورة تكثيف الأعمال نظرا للاهمية الكبيرة للمشروع حيث سيساهم فى ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك المساهمة فى زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجاريًا وصناعيًا.