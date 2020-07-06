أخبار مصر | رئيس الوزراء يتفقد المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 11:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتفقد المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، المحاور والطرق الجديدة بمدينة 6 أكتوبر.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، يرافقه محمود توفيق، وزير الداخلية، المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، تمهيدًا لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور يتواكب مع ما تشهده البلاد من تطوير، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة‪.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالإمكانات الكبيرة المتوافرة بالمقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، والذى سيسهم فى تقديم خدمات عالية المستوى للمواطنين، بيسر وسهولة، مؤكدًا أن الدولة تعمل حاليا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات‪.

وتم بناء المقر الجديد على عدة طوابق ليشمل مقر الإدارة العامة لمرور الجيزة المزود بغرفة عمليات ومراقبة وتحكم مجهزة بأحدث التقنيات، ووحدة تراخيص الدقي، ونيابة مرور، والشهر العقاري، ومدرسة لتعليم القيادة، ويتم إدارة الأعمال بالمقر الجديد من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.