أخبار مصر | وزير القوى العاملة: تسوية خلافات عمالية مع شركة مقاولات بالسعودية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 11:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: تسوية خلافات عمالية مع شركة مقاولات بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الاثنين، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف مستحقات المواطن المصري "مصطفى. ط. أ" التي بلغت إجماليها 19 ألفًا و666 ريـالا سعوديا، أب ما يوازي 84 ألفًا و563 جنيها مصريا.

وأشار المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إلى أن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن المذكور من العاملين بإحدى شركات المقاولات لتضرره من عدم صرف مستحقاته، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.

وقال: إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي وليد عبدالرزاق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولى الشركة ونجح في التسوية الودية، وذلك بحضور المواطن ومدير الشركة لمقر مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية، وتم تسليمه شيك مسحوب على بنك سامبا السعودي بمستحقاته كاملة، فضلا عن خطاب من الشركة بعدم الممانعة من نقل كفالة الشاكى موثق من الغرفة التجارية.

وقدم المواطن المصري الشكر لوزارة القوي العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي، على الجهد الذي بذل في سبيل حصوله على مستحقاته بالطرق الودية

تطورات أزمة كورونا بمصر

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 20726 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1218 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 63 حالة جديدة.

وقال مستشار وزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار وزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 75253 حالة من ضمنهم 20726 حالة تم شفاؤها، و3343 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.