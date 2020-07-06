شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: استكمال استلام بوكليت المواد غير المضافة لمجموع الثانوية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن لجان الامتحانات تستكمل غدا الثلاثاء استلام بوكليت المواد غير المضافة للمجموع فى مادتى التربية الدينية والاقتصاد والاحصاء من طلاب الثانوية العامة الذين تخلفوا عن تسليم البوكليت الخميس الماضى الموعد الأساسى لتسليم كراسات الامتحانات من الطلاب.

وأضاف رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الطالب الذي فقد البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع يقوم بتحرير محضر في قسم الشرطة وتقديم طلب إلى الوزارة للنظر في تسليمه بوكليت آخر، موضحا أن كل من سلم بوكليت سيكون قد اجتاز الامتحان فى المواد غير المضافة للمجموع، على أن يتم إعلان نتيجة المواد غير المضافة للمجموع مع نتيجة الثانوية العامة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، دفعة العام الدراسى الجارى، 2019،2020 بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.



وأدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق"، ويؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، والأحد 12 يوليو اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس، والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.