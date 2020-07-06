شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: التخطيط لتنفيذ 22 مشروع مترو حتى 2024 بتكلفة 512 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الهيئة، مؤكدا أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على الاستمرار فى أعمال التنفيذ والتطوير لهذا المرفق المهم، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتخفيف السيولة المرورية، بما يحقق سهولة تنقل المواطنين والتيسير عليهم.

وأضاف الوزير أنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات مترو الأنفاق بإجمالى 22 مشروعا بإجمالى تكلفة 512 مليار جنيه حتى عام 2024، وتم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات بإجمالى تكلفة 33.1 مليار جنيه، وجارى تنفيذ 6 مشروعات بإجمالى تكلفة 228.5 مليار جنيه، وتم التخطيط مع بداية هذا الشهر للبدء فى تنفيذ 8 مشروعات بتكلفة 250.5 مليار جنيه.

واستعراض وزير النقل الموقف التنفيذى والمالى للمشروعات الجارى تنفيذها، حيث بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو 36% والتى يبلغ طولها 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة، وحيث جارى تنفيذ أعمال حفر النفق وتركيب الحلقات الخرسانية بين محطة ماسبيرو والزمالك، ووجه وزير النقل أن يتم استعادة حركة الطرق أعلى المحطات النفقية فور انتهاء أعمال الحفر بكل محطة تسهيلاً على سكان المنطقة المتواجد بها المحطة.

Advertisements

كما استعرض الوزير آخر الاستعدادات الخاصة بافتتاح محطات المرحلة الرابعة، وتابع موقف تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا بالتعاون مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية، حيث تم تسليم اول قطار من الصفقة في 16/6/2020 وسيتم توريد ثاني قطار خلال هذا الشهر على أن يتوالى وصول باقي القطارات وفقا للجدول الزمني المحدد على أن يتم تجميع 10 قطارات من إجمالي الـ 32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر، وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد الركاب والتي ستصل إلى 450 ألف راكب/يوم بعد افتتاح الجزء الثاني من المرحلة الرابعة والمنتهية بمحطة عدلى منصور.

ثم استعرض الفريق مهندس كامل الوزير معدلات تنفيذ مشروع القطار الكهربائي LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة ) والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 32.6 مليار جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ الحالية للأعمال الإنشائية 32%، وأكد الوزير ضرورة تكثيف الأعمال نظرا للاهمية الكبيرة للمشروع حيث سيساهم فى ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك المساهمة فى زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجاريًا وصناعيًا.

كما طالب وزير النقل بضرورة تكثيف الجهود الخاصة بالأعمال التنفيذية الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك سرعة الانتهاء من كل الإجراءات التمويلية الخاصة بتطوير انظمة الخط الاول للمترو مع شركاء التنمية الدوليين من المؤسسات والبنوك الدولية العالمية، خاصة أن الوزارة تسير فى اتجاهين فى هذا المجال الأول هو تنفيذ مشروعات جديدة للمترو والثاني تحديث وتطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.