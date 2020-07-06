الرئيس السيسى يستقبل نظيره الإريترى أسياس أفورقى بقصر الاتحادية اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الإريترى أسياس أفورقي الذي يحل ضيفاً علي مصر في زيارة عمل لمدة ثلاثة أيام، حيث من المنتظر أن يتم عقد جلسة مباحثات رئاسية مشتركة بحضور وفدي البلدين لمناقشة وتبادل الرؤى حول تطورات الاوضاع الاقليمية خاصة فى منطقة القرن الافريقى والبحر الأحمر، فضلاً عن بحث موضوعات التعاون الثنائي بين الجانبين في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع مصر واريتريا. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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