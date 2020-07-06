شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 7 رحلات طيران تقل 1075 عاملا مصريا من العالقين بالكويت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، اليوم الاثنين، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 29 رحلة طيران تحمل علي متنها 5285 راكبا إلي مطارات 8 دول: مصر، والإمارات، وتركيا، وباكستان، والهند، ونيبال، وبلغاريا، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 7 رحلات تقل 1075 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 7 سوف تصل إلي 5 مطارات "القاهرة ، والإسكندرية، الأقصر، وسوهاج ، وأسيوط"، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأثنين الموافق 6 يوليو، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، علي متنها جميعا 1075 عاملا.

وقال: إن الرحلة الأولى سوف تقوم من الكويت الساعة 9:05 علي رحلة الكويتية رقم 1645 وعلي متنها 145 عاملا وتصل مطار سوهاج، والثانية العربية - مصر رحلة رقم 554 وتغادر الكويت 11.55 وعلي متنها 145 عاملا وتصل إلى مطار الإسكندرية.

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أما الرحلة الثالثة رقم 2011 علي المصرية قيام من الكويت 13.45 وعلي متنها 150 عاملا ، وصول القاهرة، والرحلة الرابعة علي النيل رقم 6888 قيام من الكويت 14.00علي متنها 145 عاملا تصل لمطار القاهرة.

والرحلة الخامسة علي الكويتية رحلة 541 قيام من الكويت 14.15 وتصل مطار القاهرة، وعلي متنها 200 عامل، والرحلة السادسة علي طيران الجزيرة رقم 1701 وقيام من الكويت 18:05، وتصل مطار أسيوط، وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السابعة علي الجزيرة 7782 قيام من الكويت 20:15 ، وتصل الأقصر وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.