شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى البلينا يحتفل بخروج أول 4 متعافين من فيروس كورونا بالبالونات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الشؤن الصحية بسوهاج خروج أول 4 حالات تعافى من فيروس كورونا المستجد من مستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج، وهم رجل و3 سيدات، حيث تم الاحتفال بالحالات المتعافية بالبالونات الملونة، وتم التصريح لهم بالخروج اليوم بعد قضاء فترة العلاج وإجراء التحاليل والتأكد من سلبية النتيجة، وتم خروجهم من المستشفى بعد تمام التعافى.

يذكر أن الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج ترأس لجنة لمتابعة أعمال تطوير مستشفى الصدر بمركز جزيرة شندويل شمال سوهاج، ضمت اللجنة المهندس علي عبد الساتر الدردير المدير الإقليمي لمشروعات وزارة الصحة والدكتور علاء غفير مدير الطب العلاجي والدكتور عادل اللبودي مدير مستشفي الصدر.

جاءت الجولة بمرافقة لجنة من وزارة الصحة وذلك من أجل وضع اللمسات النهائية نحو بدء أعمال تطوير المستشفى، وتم تفقد جميع أرجائها ووضع خطة تطوير وإعادة تأهيلها وتم تفقد المباني المقامة على أرض المستشفي للوقوف على امكانية تطويرها.

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وتشمل عملية التطوير إنشاء شبكة غازات كاملة وتطوير غرف الإقامة وإنشاء قسم للعناية المركزة وتجهيز سكن للأطباء وسكن للطبيبات المساعدة للتمريض وتطوير المغسلة والمطبخ والخدمات المساعدة والخدمات الإدارية، بالإضافة إلى الأعمال الكهربائية وأعمال السباكة بالمستشفى.

وتم تجهيز تقرير مفصل بعد إتمام الزيارة وإرساله لوزارة الصحة لأخذ الخطوات اللازمة نحو طرح عمل التطوير وإسنادها لإحدي الجهات للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.

وعلى جانب آخر، أكد مصدر مسئول بصحة سوهاج، أن مستشفى الصدر بجزيرة شندويل سوف يتم تجهيزها بعدد 70 سريرا وهناك 10 أسرة للعناية المركزة وأنه طبقا لتعليمات وزارة الصحة فقد تم وضعها ضمن الأولية الأولى للخطة وزارة الصحة لتطوير مستفيات الصدر والحميات لاستقبال حالات كورونا في الفترة القادمة بعد الانتهاء من التجهيز.

وأضاف االمصدر، أنه تم تم الانتهاء من شبكة الغازات بمستشفى حميات سوهاج وخلال أيام سوف يتم تركيب جهاز الأشعة المقطعية بالإضافة إلى الانتهاء من تجهيزات العناية المركزة بطاقة 8 أسرة الانتهاء منها بالكامل، وسوف تكون جاهزة خلال أيام لتعمل بكامل طاقتها لاستقبال كافة المصابين بفيروس كورونا المستجد.