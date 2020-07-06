شكرا لقرائتكم خبر عن التقدير التراكمى واللياقة الطبية أبرز شروط التقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، بعض الشروط يجب أن تتوافر في المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد، إضافة للشروط العامة المنصوص عليها، بعد الاعلان عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوقوالشريعة والقانون، والشرطة دفعتي 2018 و 2019. واليكم الشروط :- واليكم ١- ألا يقل التقدير التراكمى عن جيد. ٢- ألا يزيد عمر المتقدم عن ٣٠ سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات. Advertisements ٣- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية. ٤- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها المجلس. ٥-أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة. ٦- تسحب الملفات من الأمانة العامة بمجلس الدولة ٢ شارع عصام الدالي الدقي.

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