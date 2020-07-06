شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حلف اليمين لدفعة 2015 للمعينين الجدد بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، مواعيد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين، دفعة 2015، المعينين بالقرارات الجمهورية رقمي 233، 238لسنة 2020 وذلك على النحو التالي:

المندوبين دفعة 2015 سيحلفون اليمين القانونية على يومين موزعين كالتالي:

الإثنين 6 يوليو من رقم 1 حتى رقم 129بالقرار الجمهوري المعين به.

الثلاثاء 7 يوليو من رقم 130حتى رقم 258 بالقرار الجمهوري المعين به.

ووضع مجلس الدولة 5 ضوابط للحضور وهي:

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١- الحضور بالزي الرسمي.

٢- الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحًا لمجلس الدولة بالدقي.

٣- يتعين على الذين يعملون في أي جهة تحديد موقفهم منها النهائي قبل حلف اليمين.

٤- لا يجوز حضور أي مرافق إلا بموافقة كتابية مسبقة.

٥- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.