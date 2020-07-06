شكرا لقرائتكم خبر عن قطار المحاكمات.. اليوم نظر محاكمة ممدوح حمزة بتهمة التحريض على العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أروقة المحاكم، اليوم الاثنين، نظر العديد من الدعاوى الهامة، ولعل أبرزها محاكمة ممدوح حمزة بتهمة التحريض على العنف.

محاكمة ممدوح حمزة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وبحضور حمدى الشناوى أمين المحكمة، محاكمة المهندس الاستشارى ممدوح حمزة "هارب"، فى اتهماه بالتحريض على العنف.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة عدة اتهامات لمدوح حمزة فى هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.

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محاكمة 12 متهما بفض اعتصام النهضة

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة معتز خفاجى، اليوم الاثنين، إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

أحداث أطفيح

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح.

دعوى الطيار أبو اليسر ضد محمد رمضان

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامى مجدى حلمي، وكيل عن الطيار أشرف أبو اليسر، ويطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التى لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.