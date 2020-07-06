ننشر عناوين 62 وحدة صحية تقدم خدمات الكشف المبكر وعلاج أورام الثدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت محافظة الجيزة عددا من الوحدات الصحية لاستقبال السيدات المستفدن من مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة والكشف المبكر وعلاج أورام الثدى للسيدات المصريات، والتى بدأت السبت الماضى. وينشر ”الخليج 365” قائمة بالوحدات الصحة بالجيزة التي تستقبل المستفيدين من المبادرة، حيث تمثل الوحدات 25 % من الوحدات الصحية الموجودة بالمحافظة بإجمالى 62 وحدة صحية . Advertisements شرق منشأه القناطر: منشأة القناطر ونكلا ووردان وبنى سلامة . غرب منشأه القناطر: المناشي البلد وذات الكوم الدقي: مكتب صحة الدقى مركز أطفيح: كفر الواصلين ودير الميمون والكريمات وعرب بني صالح، ومنيل السلطان. العجوزة: مركز طب الأسرة بميت عقبة جنوب الجيزة: وحده رعايه الطفل. مركز أبو النمرس: شبرامنت وترسا . جنوب وشمال العياط: كفر شحاته والقطورى والرقة الغربية وميت القائد والمتانيا وكفر الرفاعي والدناوية وبرنشت. الحوامدية: أم خنان الهرم: كفر نصار و نزله السمان العمرانية: الطالبية والكونيسة بولاق الدكرور: مكتب صحه بولاق الدكرور وكفر طهرمس وبولاق الحضري . البدرشين: وحده رعاية الطفل و ميت رهينة وسقاره ودهشور وأبو رجوان بحري . الصف: الوحدات الصحية بالإخصاص والشوبك والمنيا والفهمين والغمازة الصغرى والديسمى ونجوع العرب و رعاية طفل الصف و الجزيرة الشقراء . الوراق: وراق الحضر وطناش . كرداسة : الوحدة الصحية بكرداسة والمعتمدية . بالشيخ زايد: الوحدة الصحية الواحات البحرية: منديشة ورعاية طفل الواحات بالباويطى. شمال الجيزة: وحدتى غرب المطار وعزيز عزت . مدينة 6 أكتوبر : الوحدات الصحية بالحصرى وأبو الوفا بالمنطقة الخامسة والسادسة . أوسيم: وحدات بشتيل وبرطس والبراجيل .

وحدات مبادرة صحة المرأة



وحدات مبادرة صحة المرأة

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