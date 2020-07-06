شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ينتقد سعى الديمقراطيين لتقليص دعم الشرطة ويصفه بـ"الجنون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سعي الديمقراطيين لتقليص دعم الشرطة ويصفه بـ"الجنون"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد كشفت عن أن جهود الرئيس دونالد ترامب الدءوبة للحفاظ على رموز الكونفدرالية وإرث الهيمنة البيضاء، والتى تبلورت من خلال إدانته القاسية لحركة العدالة العرقية ليلة الجمعة فى جبل رشمور، قد أثارت قلق الجمهوريين الذين أيدوه من قبل لكنهم الآن يخشون فقدان السلطة وربط حزبهم إلى الأبد بعدائه العنصرى.

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وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن تضخيم العنصرية وإثارة الحروب الثقافية كانت الدعائم الأساسية للهوية العامة لترامب منذ عقود، فقد أعلن عنها بشكل خاص هذا الصيف مع رد فعل الرئيس على حركة الاحتجاجات الوطنية إزاء التمييز المنهجى، من خلال السعى إلى تحويل الغضب إلي سلاح وإثارة غضب بعض الأمريكيين البيض من أجل تحقيق مكاسبه السياسية الخاصة.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن ترامب لم يترك مجالاً للشك، من خلال تصريحاته فى الأسابيع القليلة الماضية، بأنه يرى نفسه ليس فقط جمهوريًا نموذجيًا، ولكن أيضًا كقائد حركة التظلم الحديثة التى تحركها نزاعات أهلية وشملت دعوات "القوة البيضاء"، وهو ما ورد فى فيديو قام الرئيس بمشاركته عبر تويتر الأسبوع الماضى قبل أن يقوم بحذفه، لكنه لم يتنصل من الرسالة التى وردت فيه.