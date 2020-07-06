شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى وشبورة صباحا ، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل والرياح معتدلة وشبورة صباحا . كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة. وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمى درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 35 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 25 والعظمى 35 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 31 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 24 والعظمى 31 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 29 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 31 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 36 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 31 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 31 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 36 درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 37 درجات الحرارة فى السويس الصغرى 23 والعظمى 36 درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 32 درجات الحرارة فى رفح الصغرى 21 والعظمى 31 درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 38 درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 والعظمى 37 Advertisements درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 25 والعظمى 37 درجات الحرارة فى طابا الصغرى 23 والعظمى 35 درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 18 والعظمى 32 درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 35 درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 39 درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 39 درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 37 درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 38 درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 39 درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 39 درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 24 والعظمى 39 درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 39 درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 40 درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 41 درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 27 والعظمى 41 درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 42 درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 24 والعظمى 41 درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 37 درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 27 والعظمى 36 درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 34 درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 34

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