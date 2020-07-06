شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإعلام: نعمل على التطوير وسيكون لدينا قنوات أخبار وأفلام ودراما قوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إننا عندما استلمنا العمل وجدنا القطاع الإخبارى لم يشهد تطويرا منذ أكثر من 10 سنوات وبدأنا نعمل على البنية الأساسية وتكلفة جهاز واحد 22 مليون جنيه، وعملنا تجارب ونعمل حاليا على عملية تحديث وسوف يكون هناك قناة قوية تستطيع الاعتماد عليها وما نشاهده بالقناة الأولى خير دليل.

وأضاف "زين"، فى أول حوار له عقب توليه المنصب، مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن القناة الأولى بدأت يكون لها الكثير من المشاهدين وحقق نتائج كبيرة جدا وأكثر الموجودة من الشباب وخلفهم عقول وخبرات.

وتابع: نحن بعد تطوير القناة الأولى سنستكمل إلى المنظومة الكاملة المتكاملة وسيكون لدينا قناة أفلام قوية وقناة دراما قوية ولكن التكلفة كبيرة جدا وأنا لا أملك عصا موسى، ولدينا طموحات ولن نتوقف ونحن نريد أن نعيد قوتنا التى تقاعسنا عنها ولم تسلب منا.

وأكد أنه من القريب كان لدينا البطولة الإفريقية وتم البث الأرضى وأعدنا قوتنا مرة أخرى في البث الأرضى ونحن لدينا قوة مؤثرة ولكن الفكرة أن عملية البناء ليست سهلة، وكنا نريد الوصول إلى حالة استقرار ونجحنا بكل ما حولنا دون أن نكلف الدولة شيئا، وأنت لن تستطيع البناء إلا بعد الوصول إلى الاستقرار والتخلص من التركة والعبء القديم وتواصلنا مع الضرائب والاستثمار ووزراء للتخلص من هذا العبء الثقيل.