التعليم تناقش نموذج إجابة امتحان الفلسفة للثانوية العامة مع مقدرى الدرجات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة، نموذج إجابة امتحان مادة الفلسفة والمنطق للثانوية العامة مع المشرفين على تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة لبحث الإجابات البديلة وإضافة إجابات أخرى إذا تطلب الأمر حرصا على مصلحة الطلاب.

وأدى الخميس الماضى 2 يوليو الجارى، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، امتحان مادة الفلسفة والمنطق بإجمالي 251 ألف و60 طالب وطالبة داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

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وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الرابع سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.



وأشار حجازي إلى أنه تم التأكيد على مديري المديريات التعليمية باستلام البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء) الخميس الماضى بشكل آمن من الطلاب ودون حدوث أي مشاكل وتسليمهم إيصال استلام يفيد بذلك



وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (8) حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("مطروح" بمحافظة مطروح، و"الساحل" بمحافظة القاهرة، و"غرب الزقازيق" بالشرقية، و"أبو النمرس" بمحافظة الجيزة، "المراغة" بمحافظة سوهاج، و"المنيا" بمحافظة المنيا، و"يوسف الصديق" بمحافظة الفيوم، "ميت غمر" بالدقهلية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وهذا بخلاف الحالات التي تم ضبطها بداخل لجان السير.