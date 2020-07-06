شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تعلن إعادة تفعيل خدمة الاستشارات الطبية تليفونيا لحالات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد عن إعادة تفعيل خدمة الاستشارات الطبية الخاصة بحالات الاشتباه بفيروس كورونا من خلال نخبة من أطباء بورسعيد في تخصصات الصدر- الباطنة-العناية المركزة- النفسية والعصبية- طب الأسرة - الأنف والأذن- الصيدلة الإكلينيكية.

وقالت هيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد: نسعى للحفاظ على سلامة وأمان المواطن وهو ما جعلنا نفكر في الحرص على عدم التكدس والزحام عند طلب الخدمة الصحية ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الاتصال علي 3257999 أو 3257444 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 منتصف الليل.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية أنه تم مد فترة قبول وتسليم استمارة الكشف الطبي للطلاب المتقدمين للمراحل التعليمية (الابتدائية، الإعدادية، الثانوية) حتي بداية العام الدراسي 2020 / 2021 .

وطالبت هيئة الرعاية الصحية أولياء الأمور الالتزام بالحجز المسبق عن طريق الخط الساخن رقم 15344 لخدمات التأمين الصحي الشامل وعدم التزاحم أمام وحدات ومراكز صحة الأسرة التابعة لها الطالب وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على الإعلان عن الإرشادات والتعليمات التنظيمية الخاصة بالكشف داخل الوحدات والمراكز الطبية تفصيليا خلال الفترة القصيرة القادمة.