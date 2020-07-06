شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المرحلة الأولى من حياة كريمة بـ29 قرية فى سوهاج بـتكلفة 102 مليون (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ومازال العطاء مستمرا.. ومازال الواقع يتغير.. فالأماكن الموحشة والتى كانت خارج نطاق المسؤولين دبت فيها الحياة من جديد وذلك بسبب المبادرة الرئاسية لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية بالقرى الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، وفى محافظة سوهاج المبادرة تم تنفيذها فى العديد من المراكز والقرى على فى مجالات متعددة خاصة فى البنية التحتية والتى تمس الحياة اليومية للمواطن.

ففى قرية أبو بكر الصديق، الكائنة بمركز ومدينة جهينة غربى محافظة سوهاج، حيث تم الانتهاء من رصف طريق داخلى بالقرية بطول 2 كيلو وهذا الطريق يخدم 8573 نسمة من أهالى القرية، بنسبة التنفيذ 100%، وتم الانتهاء من مد وتدعيم شبكات الكهرباء بـ46 عمود جهد منخفض 350/8 للوصلات، بنسبة تنفيذ 100%.

وفى قرية على بن أبى طالب، بذات المركز تم الانتهاء من رصف داخلى بالقرية بطول 2 كيلو متر والذى يخدم 5648 نسمة من أهالى القرية، بنسبة تنفيذ 100%، وتم شراء مهمات إنارة وتركيب كشافات ليد 100 وات، بنسبة تنفيذ 100%.

كما شملت المبادرة أعمال تطوير ورفع كفاءة قريتى "بندار الكرمانية، وبلصفورة" بمركز سوهاج، ضمن خطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تهدف لتطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجا، يرافقه محمد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج .

وتضمنت رصف طريق أولاد شلول بطول 3.5 كيلو متر، بإجمالى تكلفة 4 ملايين و500 ألف جنيه، والانتهاء من أعمال تركيب أعمدة الكهرباء، وكشافات الليد الموفرة للطاقة بإجمالى تكلفة بلغت 250 الف جنيه، بإلإضافة إلى مهمات إنارة بتكلفة اجمالية 400 ألف جنيه ووحدة مطافى بندار الكرمانية والمقامة على مساحة 400 متر، بإجمالى تكلفة مليون و600 الف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لبندار الكرمانية بنسبة تنفيذ 100%، وتفقد أعمال التشطيبات النهائية لمبنى الوحدة المحلية الجديد لقرية بلصفورة، بتكلفة مليون و 280 ألف جنيه.

وفى نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج تمت أعمال الرصف لطريق بناويط الأخيضر بتكلفه إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه بطول 2700 متر تقريبا والطريق يخدم زمام قرية أولاد اسماعيل ، نجع الحسك ، الاخيضر، وزمام قرية بناويط وتوابعها .

المؤشرات الخاصة بالموقف التنفيذى النهائى للمشروعات الإضافية المعتمدة من وزارتى التخطيط والتنمية المحلية بالمبادرة " المرحلة الأولى" 29 قرية، بمحافظة سوهاج جاءت باعتماد مالى 102 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة التنفيذ لمشروعات الطرق 100 %، ومشروعات الكهرباء 90%، بينما وصلت مشروعات البنية التحتية وتطوير مراكز الشباب، والوحدات البيطرية، والوحدات الصحية 85%، وبعض الخدمات الآخرى من شراء حاويات قمامة، وسيارات ربع نقل وصلت نسبة التنفيذ بها 95% وشملت المرحلة أيضا توصيل مياه الصرف الصحى وتأهيل منازل.

نجاح المرحلة الأولى تم إضافة والتى بعد أن كانت 35 قرية أصبحت الأن 61 قرية وسوف يتم بدء الأعمال بالمرحلة الثانية من المبادرة فور الانتهاء من حصر الاحتياجات اللازمة للقرى المضافة من خلال لجان التنمية المشكلة بالوحدات المحلية المختلفة.

المرحلة الأولى من التدخلات سكن كريم ضمن المبادرة بمحافظة سوهاج، أن المستهدف 392 منزلا و1370 وصلة صرف صحى و20 وصلة مياه نقية وتم التنفيذ الفعلى تدخلات مشروع سكن كريم بمحافظة سوهاج بالتعاون مع وزارة التضامن لـ 900 وصلة صرف صحى خارجية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وتم تنفيذ 20 وصلة مياه نقية، وبناء 392 منزلا، وعمل أسقف لها وبناء حمام وتركيب باب وشباك وبناء حوائط، وذلك داخل 11 مركزا من مراكز المحافظة، بإجمالى 75 قرية، حيث يتكلف المنزل الواحد 17 ألف جنيه تقريبا تجهيزات بتكلفة إجمالية 6 ملايين و664 ألف جنيه.





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