شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة بالقدس لاعتقال شاب فلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، شابا بعد اقتحامها بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة. وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية أن شهود عيان أوضحوا أنّ قوة كبيرة من الاحتلال اقتحمت البلدة قبل أن تندلع مواجهات عنيفة مع العشرات من الشبان استخدمت خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والقنابل الصوتية والغازية التي طالت العديد من منازل المواطنين.

وتعيش بلدة كفر عقب حالة من العزلة والتهميش بعد بناء جدار الفصل العنصري، كما تعاني من كثافة سكانية عالية توازيا مع ضعف الخدمات المقدمة لها نظرا لغياب المسؤولية الفعلية عنها سواء من السلطة أو بلدية الاحتلال.

وتنتهج حكومة الاحتلال سياسة تهجير قصرية بحق سكان البلدة من خلال تنفيذ أعمال الهدم بحق المنازل والمنشآت وهناك العشرات من الأوامر الأخرى التي تنتظر التنفيذ.

ويخطط الاحتلال لبناء تسعة آلاف وحدة استيطانية على أراضي مطار (قلنديا) المهجور شمال القدس. ويستهدف المخطط أراضي مطار قلنديا وصولا لجدار الفصل العنصري، بحيث يفصل الجدار بين الحي الاستيطاني الجديد ومناطق محيط القدس مثل كفر عقب، ويلتهم المشروع الاستيطاني نحو 1200 دونم من أراضي القدس المحتلة.