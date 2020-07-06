شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ضوابط لحلف اليمين للمعينين الجدد بمجلس الدولة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، الضوابط الرسمية لأداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين، دفعة ٢٠١٤ و٢٠١٥، المعينين بالقرارات الجمهورية رقمى ٢٣٣، ٢٣٨ لسنة ٢٠٢٠.

وسيحلف اليمين اليوم الإثنين ٦ يوليو من رقم ١ حتى رقم ١٢٩ بالقرار الجمهوري المعين به، والثلاثاء ٧ يوليو من رقم ١٣٠ حتى رقم ٢٥٨ بالقرار الجمهوري المعين به. وعن الضوابط حدد مجلس الدولة اهمها للحضور فيما يلي:

١- الحضور بالزي الرسمي.

٢- الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحا لمجلس الدولة بالدقي.

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٣- يتعين على الذين يعملون في أي جهة تحديد موقفهم منها النهائي قبل حلف اليمين.

٤- لا يجوز حضور أي مرافق إلا بموافقة كتابية مسبقة.

٥- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية كارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد.

جدير بالذكر أن مجلس الدولة حرص على تعقيم جميع القاعات بالمجلس جيدا في كل وقت، وألزم جميع الحضور بارتداء الكمامات وكذلك وفر أجهزة قياس درجات الحرارة لتامين تواجد المواطنين، وذلك بناء على تعليمات المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والأمين العام المستشار طه كرسوع.