شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الزراعة: طورنا المعامل لضمان خلو المنتجات من المبيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة إننا نعمل على تحسين قيمة الصادرات الزراعية المصرية من خلال اهتمام بالمواصفات القياسية للمنتجات المصرية، وتم تطوير المعامل الخاصة بالمبيدات لضمان خلو المنتجات من المبيدات وهذا يعد طفرة كبيرة موجودة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، فى تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، أن الدولة تنظر للإنتاج الزراعى على أنه أمن قومى يمس الأمن الغذائى للمواطن ويوفر الإنتاج الغذائى، من خلال الزيادة فى حجم الإنتاج النباتى.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة: نعمل فى وزارة الزراعة على شقين، وهو توسع إفقى فى المساحة الزراعية، من خلال زراعة المزيد من الأراضى غير الزراعية لإدخالها فى الرقعة الزراعية، أما الشق الثانى، هو التوسع الرأسى من خلال الزيادة الإنتاجية لوحدة الأرض وتحقيق عائد أكبر لوحدة المياة، ومواجهة بعض التغيرات المناخية التى قد تؤثر على الإنتاج الزراعى، مستطردا أن هناك أسواق كبيرة تم افتتاحها، حيث نذهب إلى الأسواق ونتواصل معها.

وأوضح، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك فرصة كبيرة أمام الصادرات المصرية من الدواجن من خلال زيادة الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية، موضحا أن الوزارة تسير بمعدلات كبيرة فى إنتاج الدواجن بجانب الإنتاج السمكى.