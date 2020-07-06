8 بنود.. السعودية تعلن الإجراءات الجديدة للحج

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت المملكة العربية السعودية، ليل الأحد الاثنين، 8 بنود لبروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال موسم الحج المقبل.

وذكر بيان للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" أن المملكة تحرص على اتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، خلال إقامة شعيرة الحج هذا العام بأعداد محدودة جدًا، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس"

وجاءت البنود الثمانية في البيان كالتالي:

1_ ضوابط عامة لمقدمي الخدمة:

يمنع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى ومزدلفة وعرفات) بدون تصريح، والحرص على لبس الكمامات للقائمين على مسار الحج وللحجاج وجميع العمال في جميع الأوقات، وكذلك التخلص منها بالطريقة السليمة في المكان المخصص لذلك.

2_ العقارات السكنية:

الالتزام بتطهير الأسطح البيئية بشكل دوري مجدول، مع التركيز على الأماكن التي تكثر فيها احتمالية التلامس وبخاصة خلال ‏النهار، مثل محطة الاستقبال وأماكن الانتظار وكذلك مقابض الأبواب وطاولات الطعام، ومساند ‏المقاعد ومفاتيح المصاعد وخلافه‎.‎

3 _ أماكن الطعام:

توفير مياه الشرب ومياه زمزم بعبوات مخصصة للأفراد، ذات استخدام واحد، مع إزالة جميع البرادات أو تعطيلها في الحرم المكي والمشاعر المقدسة.

وتقتصر الوجبات على الأغذية المغلفة المعدة مسبقاً، بحيث تقدم بشكل فردي لكل حاج على حدة.

4 _ الحافلات:

يتم تحديد حافلة لكل مجموعة، وكذلك رقم مقعد يكون مخصصًا للحاج نفسه طوال رحلة الحج كاملة، والالتزام بالمقعد ذاته لجميع الحجاج طوال وقت الرحلة.

وتخصيص أبواب مختلفة للركوب والنزول، مع استثناء الأشخاص الذين يعانون من صعوبة الحركة ويحتاجون إلى المساعدة.

يجب ألا يتجاوز عدد الركاب داخل الحافلة طوال مدة الرحلة عن 50 بالمئة من إجمالي الطاقة الاستيعابية للحافلة، والمحافظة على التباعد الجسدي داخل الحافلة من خلال اتباع السياسة الموصي بها، وترك مقعد فارغ على الأقل بين كل راكب والآخر.

5_ محلات الحلاقة الرجالية:

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يجب استخدام درع الوجه عند خدمة الحاج في حال توفره، على أن يرتدي العاملون القفازات عند خدمة الحاج، ويجب تغيير القفازات بعد كل حاج.

6_ عرفة ومزدلفة:

الالتزام بالإقامة في الأماكن المخصصة، وعدم الخروج عن المسار المخصص من قبل المنظم، والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت للحجاج أثناء أداء الشعيرة.

ومنع التجمعات والاجتماعات، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي الموصي بها بين الحجيج.

يتم توزيع الحجاج على الخيام بحيث لا يزيد عددهم عن 10 حجاج لكل 50 مترا مربعا من مساحة الخيام، مع الحفاظ على مسافة متر ونصف المتر على الأقل بين كل حاج وآخر من جميع الجهات.

7_ رمي الجمرات:

تزويد الحجاج بحصى يتم تعقيمها مسبقاً ووضعها أو تغليفها بأكياس مغلقة من قبل الجهة المنظمة.

8_ الحرم المكي:

يجب جدولة تفويج الحجاج إلى صحن الطواف، بما يضمن مسافة متر ونصف المتر على الأقل بين كل شخص وآخر، وتقليل الازدحام مع وضع منظمين من رجال للتأكد من تنظيم الطائفين.

ومنع لمس الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو تقبيله، ووضع حواجز ومشرفين لمنع القرب من هذه الحواجز.

ويجب قياس درجة الحرارة لجميع القائمين على مسار الحج لخدمة الحجاج وجميع العمال يومياً وتسجيل درجة الحرارة.