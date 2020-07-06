حدث ليلاً| انخفاض إصابات كورونا والصين تعلن تفشي "الطاعون الدملي"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين العديد من الأحداث المهمة عليى الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض جديد.. الصحة تعلن عدد إصابات ووفيات كورونا اليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 20726 حالة.

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وزير التعليم عن امتحانات العام الجديد: لا نعلم من يثير هذه القضايا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة لم تتحدث عن امتحانات الثانوية العامة العام القادم بأي شكل رسمي ولم تصدر أي بيان بهذا الشأن.

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عضو اللجنة العليا للفيروسات: كورونا المتحور قد يصيب المتعافى من الفيروس مرة أخرى

قالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن تحور فيروس كورونا المستجد قد يجعله يصيب الشخص المتعافي منه مرة أخرى، وكأنه فيروس جديد غير الذي أصيب به في المرة الأولى، بالإضافة إلى أن هذا التحور قد يضعف الفيروس أو يجعله أشد.

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الصين تعلن مستوى الخطر الثالث لتفشي "الطاعون الدملي" وتمنع صيد الحيوانات

أعلنت الصين مستوى الخطر الثالث لتفشي مرض الطاعون الدملي في منطقة منغوليا الداخلية شمالي البلاد.

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ترامب يعلن عن تجمع انتخابي آخر ضمن حملته رغم فيروس كورونا

سيعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجمعا انتخابيا آخر لدعم حملة إعادة انتخابه، على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى في عدة ولايات.

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العالم يسجل ارتفاعا في إصابات كورونا.. و"الصحة العالمية" توقف العلاج بدواء الإيدز

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

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مظاهرات في بنغازي دعما لحفتر ورفضا "للاحتلال العثماني" في ليبيا

تظاهر المئات من أبناء الشعب الليبي، في مدينة بنغازي لدعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والتأكيد على رفض التدخل التركي في ليبيا.

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الجيش الليبي: عشرات القتلى من جنسيات مختلفة اثر ضرب قاعدة الوطية

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إنه هناك أنباء مؤكدة عن مقتل واحد من أهم قادة الجيش التركي بقاعدة الوطية، أثر 9 ضربات جوية استهدفت منظومة الدفاع التركية التي تم تركيبها.

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