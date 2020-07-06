شكرا لقرائتكم خبر عن خايف من أسعار الكهرباء الجديدة ومحتاج تشغل التكييف.. خطوات بسيطة لتجنب ارتفاع الفاتورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء من أول يوليو الجاري ومن المقرر أن يتم تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة أغسطس المقبل.

”الخليج 365” يرصد لقرائه طرق تشغيل التكيف بالطريقة الأمثل لتجنب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بعد تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء

وفيما يلى طرق الاستخدام الأمثل للتكييف الذى يعتبر من أكثر الأجهزة استهلاكًا للكهرباء:

1-اضبط التكييف على درجة 24.

2- تأكد من غلق باب الغرفة والنوافذ جيدًا للحصول على أعلى درجة تبريد.

3-يمكنك وضع مروحة كهربائية أمام التكييف حتى يقلل من استهلاكه للكهرباء ويعطى برودة أعلى.

4-تأكد من أن قدرة التكييف تناسب الغرفة حتى لا تواجه مشكلة مضاعفة استهلاك المكيف للكهرباء.

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وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن خطة الحكومة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء وفقًا لخطة رفع الدعم تدريجيًا حتى يوليو 2021، بنسبة زيادة 19.1% أقل من العام الماضى 21%، موكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بمد خطة رفع الدعم 3 سنوات اخرين لتقليل حجم الزايدة فى ظل تداعيات أزمة كورونا. فيما يلي أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021 والتى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم، وهى كالآتي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (38 قرشا بدلاً من 30 قرشًا)

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (48 قرشا بدلا 40 قرش)

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (65 قرشا بدلا من 50 قرشًا)

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (96 قرشا بدلا من 82 قرشًا)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (118 قرشا بدلا من 100 قرشًا)

6- الشريحة السادسة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118 قرشًا).

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).