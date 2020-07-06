بالأرقام.. كيف تطور استخدام الإنترنت والحاسب الآلى فى التعليم خلال عام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الحكومة علي إنجازات قطاع الاتصالات وارتفاع مستوى الأداء، الأمر الذى تجسد في زيادة سعة السنترالات والقنوات التلفزيونية وزيادة أعداد المشتركين في التليفون المحمول ومستخدمي شبكة الإنترنت، كما تواصل زيادة نسبة الانتشار في المجتمع مما ساهم في تقليل الفجوة الرقمية نسبياً، علاوة على زيادة نوادى التكنولوجيا والشركات العاملة في مجال المعلومات والاتصالات. وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز مؤشرات القطاع بنهاية ديسمبر 2019 بالمقارنة بشهر ديسمبر 2018 علي مستوى مؤشرات التنمية، وذلك في ضوء خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط إلي البرلمان، علي النحو كالاتي: 1. زيادة نسبة استخدام الإنترنت فى مرحلة التعليم الإعدادى بنسبة نحو 61.8 %، وفي مرحلة التعليم الثانوي بنسبة 78%. Advertisements 2. تصاعد نسبة استخدام الحاسب الآلى للأغراض التعليمية في مرحلتي التعليم الإعدادى والثانوى بنسبة 90%. 3. بلغت نسبة التأثير القوى لاستخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية علي المُدرسين 52.6%. 4. بلغ إجمالي المتدربين في برنامج تنمية القدرات المقدم من معهد تكنولوجيا المعلومات حتي نهاية الفترة (يوليو – سبتمبر) 13.1 ألف مُتدرب. 5. بلغ إجمالي عدد المتدربين في مجال البرمجيات نحو 24.3 ألف متدرب حتي نهاية الفترة (يوليو – سبتمبر 2019).

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