شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات يوليو لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنىه حتى 2000 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الاثنين صرف معاشات يوليو، وذلك لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنىه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت أنه استمراراً لخطة الدولة فى مواجهة تحدى فيروس كورونا تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر يوليو 2020 بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف، ونظراً لعدم معرفة القائمين بالصرف بقيم معاشاتهم الجديدة بعد الزيادة وقيمة المتجمدات المستحقة لهم فقد قررت الهيئة الاستمرار بذات الشرائح التى سبق الموافقة عليها عن شهر يونيو الماضى للصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد حيث يتم تقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر يوليو على النحو التالى:

‎- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام (1-5) من شهر يوليو أى كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد .

‎- فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنىه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف أيام (6 - 7) من شهر يوليو أى كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

‎- اصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم أيام الموافقة (8 - 9) من شهر يوليو أى كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

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‎فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم 12 يوليو.

‎وأشارت نيفين القباج، إلى أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يوليو حيث تم التنسيق مع البنوك العملة داخل الدولة بتغذية الماكينات الآلية بالعملات اللازمة وبصفة منتظمة اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو لتيسير عملية صرف المعاشات لأصحاب حيث سيتم إتاحة صرف جميع المعاشات والدفعة الأولى من المتجمدات المستحقة اعتباراً من هذا التاريخ.

‎وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، ضرورة الالتزام بالإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات ومنع اتشار العدوى بين المتعاملين من أصحاب المعاشات من حيث توفير وسائل التعقيم والحماية الطبية اللازمة من مطهرات وكمامات للعاملين بالمنافذ مع ضرورة التزام أصحاب المعاشات أنفسهم بارتداء الكمامات والاهتمام بتعقيم وتطهير مراكز الصرف والأماكن التى يتردد عليها المواطنين.