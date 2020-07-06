شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص لجان فى كل محافظة لإعداد كشوف المرشحين لـ"مجلس الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض، فتح باب طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، اعتبارًا من السبت 11 يوليو الجاري، حتى السبت 18 يوليو من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ماعدا الأخير حتى الثالثة مساء، بمقر المحاكم الابتدائية.

على أن تجرى الانتخابات لتصويت المصريين بالخارج يومي الأحد والإثنين 9 و10 أغسطس، بالتنسيق مع الخارجية، في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

ونرصد فى ذلك ما نص عليه قانون مجلس الشيوخ من إجراءات فحص طلبات الترشح :

- تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها فى سجلين.

- يُخصَص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، وُيخصَص الآخر لمترشحى القوائم.

- تعطى عنها إيصالات، ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

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- تتولى الهيئة فحص طلبات الترشح والبت فى صفات المترشحين من واقع المستندات المقدمة

- فحص الطلبات وإعداد كشوف المترشحين يكون بلجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ)

- وتشمل عضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى.

- ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.

- ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها الفنية ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

- ثم يتم عرض القوائم وأسماء المترشحين وتنظيم الطعن عليهم