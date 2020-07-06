شكرا لقرائتكم خبر عن 6 متاحف أثرية جديدة فى 3 محافظات تنتظر فتحها رسميا للجمهور.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة السياحة خريطة لافتتاح عدد من المتاحف الأثرية فى القاهرة وعدد من المحافظات قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، لتكمل بها ما بدأته الاسبوع الماضى بافتتاح قصر البارون فى مصر الجديدة بعد عملية ترميم شاملة.

ويعمل المجلس الأعلى للآثار على وضع اللمسات النهائية لها استعدادًا للافتتاح، وتتضمن المتاحف متحف خريطة الافتتاحات 6 متاحف هي الحضارة المصرية القديمة ومتحف المركبات الملكية ومتحف كفر الشيخ ومتحف العاصمة الإدارية وافتتاح جزئى لمتحف شرم الشيخ ومتحف المطار، وستتم جميعها قبل نهاية أغسطس.

ويكثف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال اليومين المقبلين جولاته على المتاحف الست للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة الأعمال الجارية قبل مواعيد الافتتاح، وكانت آخر جولاته التفقدية لمتحف المركبات الملكية ببولاق لمتابعة مستجدات سير الأعمال بمشروع تطوير وترميم المتحف تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.

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وأعرب الدكتور خالد العنانى عن تقديره وفخره بالمجهود الذي تبذله فرق العمل بجميع المواقع والمشروعات الأثرية والتي تعمل طوال اليوم لفتح المشاريع المتوقفة منذ عشرات السنين ومنها مشروعات المتحف المصري الكبير ومتحف شرم الشيخ والمتحف القومي للحضارة المصرية ومتحف كفر الشيخ ومتحف العاصمة الجديدة، وفريق عمل موكب المومياوات الملكية، وفرق الترميم التي تعمل في كل أنحاء مصر. لافتًا إلى أن هناك مسئولية أكبر تقع على عاتق المجلس الأعلى للآثار خاصة بعد نجاح قصر البارون، والذى يشجع فتح المتاحف المغلقة منذ سنوات طويلة حيث إن التوسع في المتاحف يعكس زيادة ثقافة ووعى الشعب المصري.

وبدأت وزارة السياحة والآثار فى إعادة الفتح التدريجي للمتاحف والمواقع الأثرية منذ أول يوليو، بعد غلقها أكثر من ثلاثة أشهر بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وهو الامر الذى يبعث رسالة للعالم باستعداد مصر لاستقبال السياحة الخارجية، كما أنه يعد تدريبيا للعاملين على الالتزام بالإجراءات الخاصة بالسلامة الصحية.