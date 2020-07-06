شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة عن متحف المركبات الملكية من الإنشاء حتى الترميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "يشهد قطاع الآثار ثورة جديدة من خلال عمليات الترميم التى يشهدها عدد من المتاحف الشهيرة فى القاهرة بالاضافة إلى عدد كبير من المتاحف الجديدة التى يتم العمل على إنشائها"، هذا ما أكده الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار خلال بمتحف المركبات الملكية والذى شهد عملية تطوير شاملة ويستعد لاستقبال الزوار قريبًا.

وإليك أهم المعلومات عن المتحف منذ إنشائه حتى ترميمه:

1. متحف المركبات الملكية أنشئ في عهد الخديوي إسماعيل عام 1863.

2. ثم تمت إضافة بعض التعديلات إليه في عهد الملك فؤاد.

3. ويتضمن المتحف مجموعة من العربات الملكية من طرز مختلفة.

4. تم استخدمت هذه العربات عند استقبال الملك والسفراء والنبلاء.

5. تكلفة ترميم متحف المركبات الملكية بلغت 63 مليون جنيه.

6. بدأت الأعمال فى عام 2017 بعد أن كان يعانى من عملية إهمال كبيرة.

7. وتشمل عمليات الترميم تجهيز قاعات العرض الخاصة وتزويده بأحدث نظم الإضاءة.

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8. توفير قاعة للعرض المرئي لعرض أفلام وثائقية عن المركبات الملكية الخاصة بالأسرة العلوية.

9. المتحف مزود بكافيتريا ومصعد لذوي الاحتياجات الخاصة.

10. ويشمل 5 قاعات للعرض أولها قاعة الهدية والتي ستعرض العربات والمركبات المهداة إلى الأسرة العلوية.

11. أهمها العربة التي أهدتها الإمبراطورة الفرنسية أوجيني إلي الخديوي إسماعيل بمناسبة افتتاح قناة السويس.

12. أما القاعة الثانية فهي قاعة العرض المكشوف التي ستعرض أندر أنواع المركبات.

13. أما القاعة الثالثة ستضم مجموعة من العربات التي كان يستخدمها أفراد الأسرة العلوية خلال المناسبات الرسمية المختلفة.

14. والقاعة الرابعة ستضم الملابس الخاصة بسائقي الخيول.

15. أما القاعة الخامسة فسيعرض بها مجموعة من الإكسسوارات التي كانت تستخدم لتزيين الخيول.