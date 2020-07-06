شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الفرق النهائية بآداب "عين شمس" والكلية تخصص 4 غرف للعزل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ كلية الآداب جامعة عين شمس، اليوم الإثنين، إجراء امتحانات نهاية العام لطلاب الفرقة النهائية بجميع أقسام الكلية، وتستمر حتى 8 أغسطس 2020 حيث يجرى اختبار 7500 طالب من أقسام الكلية المختلفة وفقـًا للجدول المعلن .

وتتضمن اللجان 4 فترات من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساء وتبلغ مدة كل لجنة ساعة للامتحان تفصل بينهما ساعة ونصف لإتمام عملية التعقيم بين كل لجنة وأخرى.

وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية التي تفرضها جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى تتكاتف إدارات الكلية المنوطة بتنفيذ إجراءات الامتحانات من أجل تجهيز قاعات الامتحان والكنترولات ومضاعفة عددها حرصًا على تنفيذ آليات التباعد وكذلك توفير التهوية اللازمة ووسائل التعقيم حدًا من انتشار فيروس " كوفيد 19 " وفي إطار الرعاية الطبية للطلاب والملاحظين وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، أنه من المقرر أن يتواجد الفريق الطبي بالكلية بكامل طاقته خلال اللجان بالإضافة إلى توفير اجهزة ومعدات الكشف الطبي والإسعاف الأولي مثل أجهزة قياس درجة الحرارة وضغط الدم وتوفر سيارة اسعاف لأي حالات طوارئ.

Advertisements

وأضاف عميد الكلية أنه تم تخصيص عدد 4 غرف للعزل في حالة اكتشاف حالات اصابة خفيفة بالفيروس للتمكن من إجراء الفحص اللازم وإجراء الإسعافات الطبية اللازمة.

وأكد "عميد الكلية" أن أعمال الإمتحان سوف تتم بشكل مستقر ويهيب بالطلاب مساعدة إدارة الكلية في سير أعمال الامتحانات بشكل هادئ ويطمئن جميع الطلاب وأسرهم بتقديم الرعاية الطبية الكاملة للطلاب منذ الدخول من باب الكلية حتى انتهاء الامتحان وتناشد الطلاب بالانصراف مباشرة بعد أداء الامتحان وعدم التجمع بالكلية للسماح بانتظام فترات الامتحانات وإجراءات التعقيم بشكل مباشر.

فيما أكدت الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب تطبيق التباعد في جلوس الطلبة، بالإضافة إلى مضاعفة أعداد قاعات اللجان إلى 50 لجنة، موضحة أنه تم التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان إن وجدت، وكذلك التأكيد على الطلاب بضوابط دخول اللجان من عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول والسماعات وضرورة ارتداء الطلاب للكمامة بالإضافة إلي أنه لا يسمح بتبادل الأدوات الكتابية بين الطلاب، وكذلك تخصيص قاعة على مستوى عالي من التجهيز والتعقيم لإجراء اختبارات الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة ومركز الإبصار بالكلية .

كما أكدت أنه يتم التواصل مع الطلاب إلكترونيًا ونشر الجداول وأرقام الجلوس من خلال الإيميلات الجامعية للطلاب ومن خلال الصفحة الرسمية للكلية على "فيس بوك".