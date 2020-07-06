شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان مرورية على صوب إنتاج الخضر وتقديم الدعم للمزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين، حملاتها المكثفة على صوب إنتاج الخضر لزياة الإنتاج، وتكثيف برامج التوعوية لرفع مهارات وكفاءة مهندسي البساتين، للتعرف على أحدث طرق الممارسات الجيدة للتسميد والرى وأخذ عينات المياه والتربة للصوب الزراعية والكشف المبكر عن أمراض النباتات، بمختلف المحافظات، لتفعيل الدور الإرشادي للوزارة، بهدف خدمة ودعم المزارعين لتحقيق تنمية زراعية حقيقية ومستدامة.

قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك حملات مكثفة بالمرور على صوب إنتاج الخضر لزيادة الإنتاج وتقديم الدعم للمزارعين من خلال الممارسات الجيدة في الزراعة، مضيفًا: أن هناك دورات تدريبية تتضمن محاضرات إرشادية، وتدريب ميدانى في الحقول، مشيرًا إلى أن التدريب يتضمن التعرف على أحدث طرق أخذ عينات المياه والتربة للصوب الزراعية والكشف المبكر عن أمراض النباتات، مضيفًا: أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير الزراعة بالتركيز على صقل مهارات المهندسين الزراعيين، لتفعيل الدور الإرشادي للوزارة، بهدف خدمة ودعم المزارعين لتحقيق تنمية زراعية حقيقية ومستدامة.

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فيما تواصل لجان الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، الحملات التفتيشية من قبل إدارة الخضر بالتنسيق مع مديريات الزراعة على جميع مشاتل الخضراوات للتأكد من مطابقتها المواصفات والتراخيص، مطالبة مزارعي المحصول الشتوى بالحصول على فاتورة الشراء من الصوب المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، والبلاغ عن أى منتج غير مطابق للمواصفات.

وأكدت المحاصيل الزراعية، أن الإدارة مستمرة فى اعتمادات تراخيص صوب الخضراوات ومشاتل إنتاج الخضر من خلال توفير جميع مستلزمات الإنتاج وانتهاء الإجراءات فور التقدم، لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلى وزيادة التصدير، موضحًا أن منح تراخيص المشاتل والتى تخضع لإشراف وزارة الزراعة والجهات الفنية، لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج.

قال الدكتور علاء البحراوى، مدير عام الخضر بالإدارة المركزية للبساتين، إن هناك حملات على جميع الصوب بمختلف المحافظات، لمتابعة سجلات الترخيص للصوب الخاصة بإنتاج شتلات الخضر والمشاتل المكشوفة، وحصرها، والحملات تشمل مشاتل الخضروات، للتأكد من مطابقتها المواصفات وحصولها على التراخيص المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، وذلك حفاظًا على زيادة الإنتاجية، ويجرى حاليًا تراخيص البقية كما أن هناك إجراءات رادعة لغير المرخصين والمخالفين.