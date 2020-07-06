رئيس الوطنية للإعلام: تجديد الثقة قوة دافعة تجعلنى أبذل مزيدًا من الجهد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على تجديد الثقة له فى الهيئة، واعدًا ببذل المزيد من الجهد لجعل الإعلام مؤثرًا وقادرًا على مواجهة التحديات، وتابع: "تجديد الثقة قوة دافعة تجعلنى أبذل المزيد من الجهد فى تطوير الإعلام".

وأضاف "زين"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه سيعمل على جعل الإعلام المصرى مؤثرًا وقادرًا على مواجهة التحديات.

وتابع: أنه بذل مجهوداً كبيراً لتدبير الموارد الذاتية لقطاع الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، مضيفا: "مديونيات ماسبيرو تفوق الوصف.. ونعمل على توفير 258 مليون مرتبات وأمور تشغيل"، ورغم ذلك تمكنا من الحفاظ على توفير المرتبات وتطويره.

وأكمل، أن تراث ماسبيرو كنز، وتابع: "570 ألف ساعة تراث ماسبيرو لابد أن يتم الحفاظ عليه ونقله للتقنية الرقمية وهو ما نعمل عليه فعلاً"، لافتًا إلى أن يطلق على مبنى الإذاعة والتليفزيون لقب "ابن الأصول"، نظراً لما يمتلكه من تاريخ كبير وضخم ومشرف.