شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حلف اليمين لدفعة 2015 للمعينين الجدد بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، مواعيد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين، دفعة 2015، المعينين بالقرارات الجمهورية رقمي 233، 238لسنة 2020 وذلك على النحو التالي:
المندوبين دفعة 2015 سيحلفون اليمين القانونية على يومين موزعين كالتالي:
الإثنين 6 يوليو من رقم 1 حتى رقم 129بالقرار الجمهوري المعين به.
الثلاثاء 7 يوليو من رقم 130حتى رقم 258 بالقرار الجمهوري المعين به.
ووضع مجلس الدولة 5 ضوابط للحضور وهي:
١- الحضور بالزي الرسمي.
٢- الحضور في تمام الساعة التاسعة صباحًا لمجلس الدولة بالدقي.
٣- يتعين على الذين يعملون في أي جهة تحديد موقفهم منها النهائي قبل حلف اليمين.
٤- لا يجوز حضور أي مرافق إلا بموافقة كتابية مسبقة.
٥- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية.
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