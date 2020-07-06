شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: الوزارة لم تتحدث عن امتحانات الثانوية العامة العام المقبل بشكل رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "لم تتحدث الوزارة عن امتحانات الثانوية العامة العام القادم بأي شكل رسمي، ولم نصدر أي بيان بهذا الشأن، ولن نصدر بيانا بهذا الشأن قبل العام الجديد، ولا نعلم من يثير هذه القضايا في هذا التوقيت".

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت البقاء على تشعيب علمى علوم ورياضة كما هو لدفعة الثانوية العامة العام الدراسى المقبل 2021.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة المعدل، دفعة العام الدراسى الجارى، 2019،2020 بعد خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل.



وأدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى، والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد "الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق"، ويؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، والأحد 12 يوليو اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس، والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

