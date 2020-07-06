شكرا لقرائتكم خبر عن أول رحلة تغادر لواشنطن بعد عودة حركة الطيران وعلى متنها 248 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولى منذ قليل رحلة طيران إلى واشنطن منذ استئناف حركة الطيران يوم الأربعاء الماضى، بعد تعليقه مارس الماضى بسبب جائحة كورنا. وقالت مصادر بمطار القاهرة إن رحلة مصر للطيران رقم MS981 وعلى متنها 248 راكبا، وتعد هذه هى أول رحلة تغادر لواشنطن منذ استئناف حركة الطيران مطلع يوليو الحالى.

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وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.