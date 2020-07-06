شكرا لقرائتكم خبر عن شروط وطرق التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية شروط للمتقدمين للتعيين فى هذه وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2017، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا وهى كالتالى:

1- ألا يقل تقديره التراكمى عن (جيد).

2- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في 28/7/2020 تاريخ آخر يوم لسحب الملف.

3- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية .

4-اجتياز المقابلة والاختبارات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

5- أن تثبت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص التي ستجرى بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.

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6-سحب الملفات خلال الفترة من 7/7/2020 حتى 28/7/2020 .

7-سداد مبلغ (400) اربعمائة جنيهًا وتقدم الملفات مستوفاة المستندات المطلوبة .

8-التقديم بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة.

9-صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع وجود الاصل للاطلاع عليه.

10-صورة ضوئية من شهادة المؤهل الدراسي على أن يقدم الاصل لدى تقديم الملف متوفيًا.

11-موافقة جهة العمل بالنسبة للمتقدين من خريجي كلية الشرطة والمتقدمين من العاملين بأى جهات حكومية.