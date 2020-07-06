أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1218 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و63 وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. الصحة: تسجيل 1218 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و63 وفاة وزير الزراعة: 305 سلع زراعية تغزو 160 دولة رغم أزمة كورونا.. اعرف التفاصيل وزير السياحة: افتتاح متحف المركبات الملكية خلال شهر وأعمال الترميم أحيته من جديد (صور) السياحة والآثار تصدر قرارا وزاريا ببطلان انتخابات نقابة المرشدين السياحيين Advertisements التضامن: صرف 5.148 مليار جنيه من معاشات يوليو حتى الآن السكة الحديد: وصول الدفعة الخامسة من الجرارات الأمريكية الجديدة الشهر المقبل

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