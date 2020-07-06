حبس عاطل وسيدتين 4 أيام بتهمة سرقة السيارات بالإكراه في البساتين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة البساتين، اليوم الأحد، بحبس عاطل وسيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة السيارات بالإكراه.

كان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من (سائق، مقيم بالجيزة) بأنه حال سيره بالسيارة ملكه (أجرة تاكسي) بمنطقة وسط المدينة، استوقفه عدد ثلاثة أشخاص (رجل وسيدتان "أدلى بأوصافهم التقريبية") بدعوى توصيلهم لإحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب وصولهم فوجئ بقيام إحدى السيدتين بوضع قطعة قماش "إيشارب" حول عنقه من الخلف وشل حركته وقيام الآخر بتهديده بسلاح أبيض "مطواة"، وأجبروه على النزول من السيارة والتخلي عنها ولاذوا بالفرار، وأضاف المجني عليه بأن السيارة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع (GPS).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير السيارة، أمكن تحديد مكان إخفائها بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة.

بإعداد الأكمنة اللازمة بمحيط العثور على السيارة أمكن ضبط مرتكبي الواقعة وهم (عاطل وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" المستخدمة في ارتكاب الواقعة– سيدتان ومقيمين جميعاً بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام السلاح الأبيض المضبوط، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين والسيارة واتهمهم بسرقته بالإكراه.