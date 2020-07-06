"الزراعة" تصدر نشرة التوصيات الفنية لمزارعي قصب السكر في شهر يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، اليوم الأحد، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول قصب السكر مراعاتها، خلال شهر يوليو.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

- مداومة تمشيط الحقول لاكتشاف أي إصابة مرضية أو حشرية مثل التفحم السوطي أو الحشرة القشرية أو الفئران والإبلاغ عن أي ظواهر مرضية فوراً للمسؤلين بمديريات الزراعة والجهات المعنية.

- استمرار ري المحصول دون إغراقه.

- استمرار عملية الحصر الفعلي بالمناطق وتسجيل كافة البيانات المطلوبة.

- استمرار عمليات مكافحة الحشرة القشرية، مع التنسيق في عمليات إطلاق الطفيل لمقامة الثاقبات.