مصر | بـ"فيديوهات خادشة".. القبض على فتاة التيك توك هدير الهادي بحدائق أكتوبر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بـ"فيديوهات خادشة".. القبض على فتاة التيك توك هدير الهادي بحدائق أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن، في القبض على فتاة التيك توك هدير الهادي بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، على خلفية اتهامها بنشر صور وفيديوهات خادشة للحياء العام، على تطبيق التيك توك.

وأفاد مصدر أمني مسؤول، بأن قوة من الإدارة العامة لمباحث الأداب بوزارة الداخلية، تنسيقا مع الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، تمكنت من القبض عليها، تمهيدا لعرضها على النيابة العامة لتولي التحقيقات معها.

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كشفت تحقيقات أجهزة الأمن عن تفاصيل جديدة بشأن المقاول المعثور على جثته بالصحراء بجنوب محافظة الجيزة، إذ تبين أنه خريج كلية شريعة وقانون، ولديه أربعة شقيقات فتيات.. "شاب و4 فتيات"، مشيرة إلى أنه يوم قتله كان سوف يعقد قرانه، وسيقام فرحه في عيد الأضحي.

5 أيام بحث وتحري احتاجتها أجهزة الأمن لكشف ملابسات اختفاء مقاول في ظروف غامضة بالعاصمة الإدارية، لتعثر أجهزة الأمن بالجيزة على جثته ملقاة بالصحراء، بجنوب المحافظة.

تحريات رجال مباحث الجيزة، توصلت إلى أن الشخص المعثور على جثته، يدعى "أحمد.ع"، مقاول عشريني العمر، وخريج جامعة الأزهر، ويعمل بالمقاولات، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويوم السبت الماضي استدرجه المتهمان وقتلاه، وتخلصا من جثته بالصحراء، بجنوب الجيزة، وعثر على سيارته بطريق الكريمات.

"خنقناه وضربناه على راسه لغاية لما مات، ودفنا جثته في الصحراء، وهربنا".. هكذا اعترف العاملون المتهمون بقتل مقاول، والتخلص من جثته بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، بجريمتهم.

4 آلاف جنيه كلمة السر لتنفيذ الجريمة

وقال المتهم الرئيسي في الجريمة، إنه يعمل كعامل لنقل فنطاس المياة للمقاول، مشيرًا إلى أنه كان مدين للمقاول بمبلغ 4 آلاف جنيه، مستحقاته، وكان يماطله في السداد لعدم قدرته على دفعهم.

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واستكمل، اعترافاته خلال التحقيقات التي أجريت معه، بأن المقاول كان دائم المطالبة بمستحقاته، مما دفعه إلى التخلص منه لعدم قدرته على السداد، وعقد العزم على قتله، حيث استدرجه رفقة صديقه (المتهم الثاني)، إلى مكان الجريمة، بدعوي فض الخلافات بينهما.

خنق وضرب

وواصل المتهمان خلال التحقيقات بأنهما قاما بخنقه، ثم التعدي عليه بالضرب على رأسه بألة حادة، حتي سقط أرضا جثة هامدة، ودفنا جثته بمكان العثور عليها.

كان نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في كشف ملابسات العثور على جثة مقاول، بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، وتبين أن عاملين وراء قتله بسبب خلافات مالية بينهم، وتمكنت القوات من القبض عليهم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن جثة المقاول المعثور عليها بالصحراء، بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، كانت في حالة تحلل تام، لمرور فترة زمنية على قتله.

وعثرت أجهزة الأمن بالجيزة، على جثة مجهولة الهوية ملقاة بالصحراء، بمركز أطفيح، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية، بنطاق المركز.

انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد صبحي وكيل فرقة شرق الجيزة، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة لشخص مجهول الهوية.

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها والوصول إلى هوية المجني عليه، ومرتكبي الواقعة.

توصلت تحريات العقيد محمد علي مفتش مباحث شرق الجيزة، إلى أن الجثة لمقاول، كما توصل إلى هوية المتهمين بقتله.