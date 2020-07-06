شكرا لقرائتكم خبر عن شديد الحرارة على الصعيد.. خبراء الأرصاد يتوقعون طقس اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الاثنين طقسا حارا رطبا على القاهرة والوجه البحرى، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والطقس ليلاً معتدل على معظم الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية. صورة التقطت أمس من كورنيش الإسكندرية ترصد حركة المواطنين مع ارتفاع حرارة الجو نهارا.

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