شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تستعد لـ«الدروس الإلكترونية والفصول الافتراضية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، إن الهيئة تتبنى ملفا مهما للغاية حاليا بهدف تحديث شامل ومتكامل لمنظومة جودة التعليم لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، من خلال تدريب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس على استراتيجيات التعليم والتعلم الإلكترونى.

وأضافت فى تصريحات أمس: «يجب أن يكون لدينا فى مصر معلم وعضو هيئة تدريس مؤهل للعمل والتدريس عن بعد، ويتمكن من مهارات التواصل الإلكترونية ويستطيع أن يحفز الطلاب ولديه قدرة على إدارة الأنشطة المتنوعة خلال الفصل الافتراضى، وهذا ما دفع الهيئة من خلال إدارة التدريب بها إلى إعداد حزمة تدريب متقدمة للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس لتدريبهم على هذا النوع من التعليم، وإتقان أدواته ومهاراته، لمساعدة وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، والأزهر، على تحقيق طفرة فى هذا النوع من التعليم وضمان نجاح التجربة باحترافية».

وأكدت يوهانسن أن ذلك يأتى فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالتحديث الشامل والمتكامل لنظام التعليم بمختلف مراحله، وإيلاء أهمية قصوى للبناء الفكرى والتربوى لدى الطلاب، وذلك فى إطار النهج الاستراتيجى للدولة لبناء الإنسان المصرى من كافة الجوانب وصقله أكاديمياً ومعرفياً وصحياً، والتوسع فى استخدام تطبيقات التعليم الإلكترونى وميكنة وسائل التعليم، واللجوء إلى منصات التواصل الحديثة وتسخير التكنولوجيا للارتقاء بالعملية التعليمية، بهدف دعم جهود الدولة لإحداث نقلة نوعية فى منظومة التعليم.